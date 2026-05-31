Психотерапевт объяснил, почему снятся кошмары про ЕГЭ спустя десятилетия

Врач-психотерапевт, эксперт телеканала «Доктор» Павел Буков в беседе с « Газетой.Ru » объяснил, почему многих людей десятилетиями преследуют кошмары о сдаче ЕГЭ или защите диплома. По словам специалиста, с точки зрения психотерапии сновидение — это своего рода цех по переработке эмоциональных отходов, которые не были утилизированы вовремя. Одна из задач снов, пояснил Буков, — завершить сильное переживание из прошлого, «переварить» эмоции, которые в более ранние периоды жизни не были полностью прочувствованы. Мозг, таким образом, пытается поставить точку там, где осталась эмоциональная недосказанность.

Чаще всего, отметил психотерапевт, в этот «день сурка» попадают тревожные и крайне ответственные люди. В момент реального экзамена они испытывали сильнейшие чувства — страх, вину, стыд. Психика подростка, по словам Букова, часто не может справиться с таким объемом эмоций, поэтому ей приходится перерабатывать их с огромным запозданием. Такие сны, подчеркнул он, — признак того, что внутренний «процессор» все еще занят старым файлом, который когда-то «завис» из-за перегрузки.

Однако существует четкая граница, за которой требуется помощь специалиста. Повод насторожиться, по мнению врача, — если человек постоянно просыпается в момент пика переживания с негативными чувствами, например, когда во сне вытаскивает билет и понимает, что не знает ни одного вопроса. Если пробуждение сопровождается колотящимся сердцем именно на кульминации стресса, психика, объяснил Буков, не способна самостоятельно справиться с запрятанной эмоцией. Обычно для решения этой проблемы, добавил он, достаточно 2–3 сессий у психотерапевта.

Помочь себе можно и самостоятельно. Буков посоветовал мысленно вернуться в прошлое из позиции взрослого человека и обсудить тот период с друзьями, которые переживали то же самое. Важно, по его словам, постоянно повторять себе: «ЕГЭ давно прошло» — и попробовать вспомнить с юмором, как именно тогда проживался стресс. Юмор, резюмировал психотерапевт, — это мощнейший инструмент деактивации страха. Когда трагедия давности превращается в забавный анекдот, мозг получает сигнал, что файл можно отправлять в архив.

