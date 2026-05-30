Кровь слишком густая: Трамп объяснил, зачем тайно принимает опасные дозы аспирина назло врачам

Известный российский врач-кардиолог Александр Мясников прокомментировал результаты официального медицинского обследования президента США. Эксперт объяснил природу гематом на запястьях американского лидера и критически оценил его схему лечения, заявил «Подъему» врач-кардиолог Александр Мясников.

«Плата за возраст»: почему лопаются сосуды

Известный теледоктор и кардиолог Александр Мясников в интервью изданию «Подъем» прокомментировал обсуждаемые в прессе изменения во внешности президента США Дональда Трампа. На руках и запястьях 79-летнего американского лидера журналисты регулярно замечают крупные гематомы, которые Белому дому даже приходится маскировать плотным слоем тонального крема.

По словам Мясникова, появление таких синяков — это абсолютно естественная «плата за возраст», с которой сталкивается большинство людей старше 70 лет. С годами у человека происходит неизбежная инволюция тканей:

Истончение кожи: Кожные покровы теряют былую плотность, подкожно-жировая клетчатка уменьшается.

Ломкость капилляров: Кровеносные сосуды становятся поверхностными, хрупкими и теряют эластичность.

Официальный лечащий врач Белого дома Шон Барбабелла в своем свежем медицинском отчете также подтвердил этот факт, назвав синяки «доброкачественным эффектом и легким раздражением мягких тканей, вызванным частыми и крепкими рукопожатиями».

Лишний вес в преклонном возрасте: благо или вред?

Согласно официальным протоколам обследования в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, Дональд Трамп сейчас весит 108 кг (он набрал 6 кг по сравнению с апрелем 2025 года). При росте 190 см его индекс массы тела (ИМТ) составляет 29,7. С точки зрения классической медицины, этот показатель находится на самой верхней границе избыточного веса и буквально на 0,3 пункта не дотягивает до официального диагноза «ожирение» (которое начинается с ИМТ равного 30).

Несмотря на то, что американские медики рекомендовали Трампу скорректировать диету и заняться снижением веса, доктор Мясников не увидел в текущих параметрах политика никакой опасности.

Аспириновый спор: Трамп против официальной медицины

Наибольшие вопросы у Александра Мясникова вызвала медикаментозная терапия американского лидера. Выяснилось, что Трамп пожизненно принимает три препарата: два из них предназначены для жесткого контроля уровня холестерина (розувастатин и эзетимиб), а третий — обычный аспирин для профилактики сердечно-сосудистых катастроф.