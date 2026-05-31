Роспотребнадзор добился блокировки 4,8 тыс. сайтов по продаже табака и никотина

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство обнаружило в интернете дистанционные способы продажи табачной и никотинсодержащей продукции, после чего направило в суд 5,3 тысячи исковых заявлений с требованием заблокировать соответствующие сайты. На сегодняшний день, по данным службы, суды удовлетворили 4,8 тысячи из них, приняв решения о запрете распространения такой информации. Кроме того, 366 торговых интернет-площадок прекратили свою деятельность добровольно.

В Роспотребнадзоре пояснили, что эта работа ведется в рамках плана по реализации концепции государственной политики по противодействию потреблению табака и никотина. Документ, утвержденный правительством РФ в 2021 году, рассчитан до 2035 года. Его цели — снижение потребления указанной продукции, а также значительное уменьшение заболеваемости и смертности от связанных с ней болезней.

Для повышения эффективности контроля, добавили в ведомстве, утверждены 10 индикаторов риска нарушения обязательных требований в отношении никотинсодержащей продукции. Эти индикаторы позволяют проводить проверки именно недобросовестных продавцов. Эффективность таких мероприятий, по оценке Роспотребнадзора, составляет более 96%.

