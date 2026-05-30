Физика бессильна: в мантии Земли нашли невозможные зоны разломов, которые ломают все теории

Сейсмологи из Университета Юты переписали учебники по геологии, доказав реальность континентальных мантийных землетрясений. Исследователи подтвердили, что в аномальной зоне на западе США подземные толчки происходят на глубине до 90 километров, где раскаленные породы должны плавиться и течь, а не раскалываться.

Полвека сомнений: реанимация открытия Джорджа Зандта

В научном журнале The Seismic Record опубликовано революционное исследование, которое заставляет геологов полностью пересмотреть классические модели поведения земных недр. Группа сейсмологов из Университета Юты под руководством профессора Кита Копера повторно проанализировала архивные данные и официально подтвердила: землетрясение, зафиксированное 24 февраля 1979 года под городом Рэндольф, произошло не в хрупкой земной коре, а глубоко в верхней мантии планеты.

Когда в 1979 году приборы зарегистрировали толчок магнитудой 3,8, никто из местных жителей его не ощутил. Позже ученый Джордж Зандт изучил графики волновых форм и пришел к ошеломляющему выводу — очаг находился на глубине около 90 километров ниже уровня моря. На такой глубине толчки считались теоретически невозможными, поэтому академическое сообщество почти 50 лет относилось к выводам Зандта со скепсисом. Новейшие цифровые технологии обработки сейсмограмм доказали, что первооткрыватель был абсолютно прав.

Физический парадокс: почему мантия не должна «ломаться»

Открытие континентальных мантийных землетрясений ставит перед физиками сложнейшую задачу. Обычные землетрясения происходят в верхнем слое (земной коре), где твердые и хрупкие тектонические плиты трутся друг о друга, копят напряжение, а затем резко раскалываются, образуя разломы.

Однако на глубине от 70 до 90 километров ситуация кардинально меняется:

Экстремальные температуры: В этой зоне датчики фиксируют нагрев, часто превышающий 700 градусов Цельсия.

Колоссальное давление: В таких условиях твердые породы теряют хрупкость. В геологических масштабах времени они ведут себя скорее как вязкая, медленно текущая жидкость (пластилин или густая смола).

«Эффект айсберга»: где прячутся глубинные толчки

Проверяя архивные базы данных сейсмографических станций, аспирант Шон Хатчингс обнаружил целую серию подобных аномалий. Всего ученые верифицировали девять глубинных мантийных толчков. Один из самых мощных и свежих инцидентов произошел совсем недавно — 10 сентября 2025 года в бассейне Уинта недалеко от Маэсера (штат Юта). Его магнитуда составила 4,1, а очаг залегал на глубине 68 километров, что более чем на 20 километров ниже границы Мохоровичича (официальной подземной границы между корой и мантией).

Все подтвержденные мантийные землетрясения обладают уникальной «почерковой» особенностью: они абсолютно изолированы. У них никогда не бывает форшоков (предварительных толчков) и афтершоков (повторных эхо-ударов), которые всегда сопровождают обычные землетрясения в коре.

Географически все 9 точек строго локализованы у западной окраины Вайомингского кратона — гигантского древнего и сверхпрочного литосферного блока. Профессор Кит Копер сравнил кратоны с огромными айсбергами:

Вайомингский кратон как раз зажат между сейсмически нестабильной зоной запада США и стабильной платформой материка. Из-за того, что литосфера резко истончается в сторону Айдахо и Юты, текучая мантия натыкается на жесткий подземный «киль» кратона. На стыке этих двух сред и возникают аномальные сверхглубокие напряжения, приводящие к разрывам.

Тупик для классических моделей безопасности

Обнаружение мантийных толчков подрывает существующие методы оценки сейсмической опасности. Традиционные прогностические модели строятся на изучении поверхностных разломов — ученые видят трещину на карте, измеряют ее длину и рассчитывают максимальную силу возможного удара.

В случае с континентальными мантийными землетрясениями эта схема полностью бесполезна:

У них нет поверхностных разломов, их невозможно нанести на карту со спутника.

Сейсмологи пока не имеют ни малейшего понятия, каков верхний предел мощности таких глубоких ударов и способны ли они когда-нибудь сгенерировать катастрофическую магнитуду, способную разрушить города на поверхности.

Пока глубинные толчки в Юте не нанесли никакого ущерба инфраструктуре, но ученые настаивают на немедленном развертывании дополнительных систем наблюдения за «килями» древних кратонов по всему миру.