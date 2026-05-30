По стопам Достоевского: богатые россияне платят по 8000 рублей за ночь на нарах в Тобольске

В России стремительно растет спрос на специфический вид психологической разгрузки — казематный туризм. Обеспеченные люди готовы платить немалые деньги за возможность примерить робу, получить баланду через тюремное окошко и переночевать на шконке в бывших следственных изоляторах, пишет Газета.ру.

Феномен «казематного» туризма: Достоевский как бренд

По данным аналитического отчета Telegram-канала Mash, в российской туриндустрии зафиксирован неожиданный и мощный всплеск популярности отелей, переоборудованных из старинных тюремных замков и казематов. Главным локомотивом и самым бронируемым объектом этого специфического сегмента стала знаменитая тобольская каторжная тюрьма в Тюменской области.

Интерес к объекту подогревается не только мрачной атмосферой, но и мощным историческим бэкграундом: именно здесь в январе 1850 года во время этапирования на каторгу в Омск содержался великий русский писатель Федор Достоевский. Владельцы бизнеса умело монетизировали мрачное наследие, превратив исторические одиночные камеры в специфические гостиничные номера.

Антураж строгого режима: баланда по расписанию и нары вместо премиум-кроватей

Несмотря на то, что стоимость суток проживания в таком хоррор-отеле начинается от вполне «курортных» 8 тысяч рублей, гости не найдут здесь привычного пятизвездочного комфорта, ортопедических матрасов или спа-процессинга. Интерьеры номеров нарочито примитивные, серые и угнетающие, что позволяет гостям полностью абстрагироваться от внешнего мира и погрузиться в атмосферу изоляции.

Из чего складывается тюремный быт для туристов:

Аутентичный сервис: В номерах повышенного уровня погружения еду, стилизованную под тюремную баланду и кашу, постояльцам подают строго через аутентичные кормушки (специальные откидные отверстия в тяжелых железных дверях).

Специфическая меблировка: Комнаты базовых категорий обставлены жесткими двухъярусными кроватями, полностью копирующими арестантские шконки.

Тюремный дресс-код: Вместо мягких махровых халатов и тапочек, гостям при заселении выдают серые или полосатые робы заключенных с индивидуальными номерами.

По словам отельеров, такой суровый антураж пользуется колоссальным спросом в первую очередь среди тех, кто отчаянно ищет способ «перезагрузить мозг», полностью отключиться от цифрового шума, бесконечных рабочих звонков и городской суеты.

Портрет клиента и география расширения бизнеса

Владельцы казематных гостиниц уже составили четкий портрет своего типичного гостя. Это вовсе не маргинальные элементы, а состоятельные и успешные россияне в возрасте от 40 лет — топ-менеджеры, предприниматели и крупные чиновники, которые пресытились классическим люксовым отдыхом и ищут радикально новые, острые эмоциональные впечатления для преодоления кризиса среднего возраста.

Видя колоссальные коммерческие перспективы и высокую маржинальность бизнеса (при минимальных затратах на внутреннюю отделку камер), инвесторы уже готовят масштабную экспансию проекта вглубь страны. Аналогичные тематические гостиницы-казематы на базе заброшенных исторических тюремных зданий сейчас активно проектируются и готовятся к открытию в Пермском крае, Рязанской и Калужской областях.