В Московском планетарии рассказали, когда наступит «Голубая Луна»

Пресс-служба Московского планетария сообщила ТАСС , что в воскресенье 31 мая в 11:47 по московскому времени наступит второе полнолуние месяца. В астрономии это явление называют «голубой Луной» — из-за редкости события, а не из-за цвета спутника. Специалисты пояснили, что название заимствовано от английского выражения «once in a blue moon», которое означает нечто исключительно редкое.

Первое полнолуние мая, как отметили в планетарии, наблюдалось 1-го числа. Промежуток между двумя полнолуниями составляет 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности календарного месяца. Поэтому примерно каждые 2,7 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние.

Астрономы добавили, что майская «голубая Луна» будет находиться близко к апогею — самой дальней точке орбиты спутника от Земли. Из-за этого визуально Луна будет казаться немного меньше и тусклее, чем в моменты, когда полнолуние совпадает с перигеем (максимальным сближением с Землей). Заметить разницу, по словам экспертов, можно, сравнив профессиональные снимки, сделанные в эти даты. В Москве полная Луна взойдет вечером, в 22:06 мск.

Ранее сообщалось, что полет на Марс станет испытанием для психики.