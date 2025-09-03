Легенда немецкого футбола призвал отказаться от арабских и американских денег
Знаменитый в прошлом немецкий нападающий, почетный президент «Баварии» Ули Хенесс возмутился непомерными тратами клубов на трансферном рынке.
Хенесс назвал безумными суммы, которые фигурировали при переходах футболистов в последние несколько недель.
«В какой-то момент простой человек скажет: «Они что, совсем с ума сошли?» Это не может закончиться хорошо. Мы, немецкий футбол, должны идти своим путем. Я прошу всех в этом зале никогда не принимать деньги, которые все портят. Мы должны показать силу и не принимать деньги арабов, американских хедж-фондов», — призвал Хенесс на гала-вечере Немецкой футбольной лиги в Берлине.
В последний день трансферного окна английский «Ливерпуль» выкупил у «Ньюкасла» нападающего Александера Исака за €144 млн евро. Больше в истории футбола платил только ПСЖ за переходы Неймара и Килиана Мбаппе. «Ливерпуль» установил рекорд трат в одно трансферное окно, закупив футболистов на €483 млн.