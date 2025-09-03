Легенда немецкого футбола призвал отказаться от арабских и американских денег

«В какой-то момент простой человек скажет: «Они что, совсем с ума сошли?» Это не может закончиться хорошо. Мы, немецкий футбол, должны идти своим путем. Я прошу всех в этом зале никогда не принимать деньги, которые все портят. Мы должны показать силу и не принимать деньги арабов, американских хедж-фондов», — призвал Хенесс на гала-вечере Немецкой футбольной лиги в Берлине.