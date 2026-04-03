Легенда советского хоккея восхитился игрой Кучерова

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с ТАСС высказал свое мнение о нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.

Фетисов вспомнил время, когда Кучеров играл у него в юношеской команде «Красная Армия». Уже тогда олимпийский чемпион увидел в нем большого игрока, хотя нападающий обладал скромными габаритами.

«Как он играет — это просто фантастика. Он забивает разнообразные голы и главное — снабжает филигранными умными пасами партнеров. Я бы сказал, его шайба имеет глаза. Это полное удовольствие смотреть на его игру», — сказал Фетисов.

В ночь на 3 апреля в матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:3) Кучеров забросил шайбу и отдал две голевые передачи. Россиянин занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ, набрав 124 (41+83) очка и уступая два балла Коннору Макдэвиду из «Эдмонтон Ойлерз». При этом «Молниям» осталось провести в регулярном чемпионате на одну игру больше, чем «Нефтяникам».

