Легенда «Спартака» Никита Симонян получил звание Героя Труда России к 99-летию

«За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола присвоить звание Героя Труда РФ первому вице-президенту Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» Симоняну Никите Павловичу», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

12 октября Никите Симоняну исполнится 99 лет.

С 1949 по 1959 год Симонян выступал за московский «Спартак» и является лучшим бомбардиром в истории клуба — 160 мячей. В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом.

Позже в качестве тренера Симонян приводил к золотым медалям чемпионата СССР «Спартак» (дважды) и «Арарат», возглавлял сборную страны. Завершив тренерскую карьеру, Симонян перешел на административную работу.