Легенда UFC Джон Джонс рассказал о своем пребывании в Чечне по приглашению Кадырова

Бывший двойной чемпион UFC в тяжелой и полутяжелой весовой категориях американец Джон Джонс рассказал о своем пребывании в Чечне по приглашению главы республики Рамзана Кадырова.

«Это было потрясающе. Меня пригласил президент Кадыров! Я провел день, празднуя 18-летие его сына, пострелял из экзотического оружия, моим любимым был РПГ. Никогда мне не подавали столько еды, ел по-королевски», — написал Джонс в соцсети.

Как сообщает телеграм-канал UFC Russia, знаменитый спортсмен приобрел в Грозном квартиру.

Летом 38-летний Джон Джонс объявил о завершении карьеры после победы над Стипе Миончичем. Позже боец передумал, рассчитывая принять участие в турнире, который президент США Дональд Трамп планирует организовать будущим летом в Белом доме.

