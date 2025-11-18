Ислам Махачев стал номером один в UFC

Бойцовский промоушен UFC обновил свой рейтинг после турнира UFC 322, который прошел в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

Российский боец Ислам Махачев завоевал титул в полусреднем весе, уверенно победив австралийца Джека Деллу Маддалену, и возглавил объединенный рейтинг промоушена вне зависимости от весовых категорий.

Россиянин сместил с первого места грузино-испанского бойца Илию Топурию, который заявлял о желании выйти в октагон против Махачева, когда еще тот выступал в легком весе. Свое намерение сразиться с россиянином Топурия повторил сразу после победы Махачева над Маддаленой.

Четвертое место в рейтинге занимает чемпион в среднем весе Хамзат Чимаев, чеченский боец, представляющий Саудовскую Аравию. 12-е место в общем рейтинге занимает Магомед Анкалаев, 14-е — Арман Царукян.

Ранее сообщалось, что Махачев заработал за бой с Маддаленой $3,332 млн.