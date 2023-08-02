В Подмосковье открывается регистрация зрителей на финал «Кубка Александра Овечкина»

В Красногорске на ледовой арене имени Владимира Петрова состоится традиционный детско-юношеский хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина».

Организаторы сообщают, что в пятницу на сайте соревнования начнется бронирование бесплатных пригласительных билетов на решающие матчи. Желающим посмотреть хоккей следует поторопиться, поскольку количество мест на трибунах ограничено.

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, в турнире выступят игроки 2011 года рождения из ведущих спортшкол — ЦСКА, «Динамо», «Трактор» (Челябинск), «Спартак» (Москва), «Витязь» (Московская область) и других.

В выставочном матче между командой «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров сыграют Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Евгений Малкин, Илья Ковальчук и другие знаменитые мастера.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Долгопрудном строят комфортабельный жилой комплекс.