Легендарный бразилец Ромарио решил возобновить футбольную карьеру в 58 лет

Знаменитый бразильский футболист Ромарио решил возобновить футбольную карьеру в 58 лет, пишет Globo.

Он будет выступать за клуб «Америка» из второго дивизиона штата Рио-де-Жанейро. В составе «Америки» он провел свой последний матч в 2009 году, а в настоящее время является президентом клуба.

Ромарио планирует выйти на поле вместе со своим 30-летним сыном, также игроком «Америки».

Бразилец играл за «Васко да Гама», «Фламенго», голландский ПСВ и испанскую «Барселону».

В 1994 году в составе национальной сборной Ромарио стал чемпионом мира и был признан лучшим игроком турнира.

По окончании карьеры Ромарио попробовал себя в политике — был федеральным сенатором от штата Рио-де-Жанейро.