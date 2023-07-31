Легендарный Карполь может завершить карьеру по окончании следующего сезона

Знаменитый волейбольный тренер Николай Карполь может завершить свою выдающуюся карьеру по окончании следующего сезона. Об этом 85-летний специалист заявил ТАСС.

Карполь является рекордсменом по сроку работы главным тренером в одном российском клубе. «Уралочку из Екатеринбурга он возглавляет уже 49 лет и 8 месяцев.

Карполь привел «Уралочку» к 25 титулам чемпионок страны: 11 раз в советский период и 14 – в новейшей российской истории.

Тренер дважды побеждал на Олимпийских играх со сборной СССР (1980, 1988) и выигрывал чемпионат мира (1990). Еще трижды сборные СНГ и России под его руководством завоевывали серебряные медали Олимпиады.