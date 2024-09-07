«Легенды футбола» сумели отыграться за ничью двухлетней давности в Лобне

Звездная сборная во второй раз приехала в городской округ Лобня в рамках проекта «Выходи во двор» и одержала победу над любительской сборной со счетом 8:4. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Безусловно, каждое такое мероприятие имеет огромное значение для будущего детей, потому что для них мы авторитетные спортсмены. Наша задача мотивировать их для занятий спортом. В некотором смысле так формируется спортивное наследие, мы делимся опытом. Тем более, что для занятий спортом в Московской области есть все: строятся площадки, стадионы», — сказал футболист Евгений Алдонин.

В рамках мероприятия именитые футболисты по традиции пообщались с детьми участников СВО и подарили им мячи с автографами. Атмосферу большого футбола на стадионе поддерживали профессионалы своего дела, которые комментировали десятки матчей проекта «Выходи во двор» телеведущий Виктор Гусев и спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

​Перед гала-матчем звездные игроки вместе с юными любителями футбола из местных секций провели разминку и мастер-классы. Отмечается, что с момента запуска проекта «Выходи во двор» команда Легенд провела уже более тридцати матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья.