Легенды хоккея сыграют со сборной жителей Коломны
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Команда «Легенды хоккея» в выходные сыграет с любительской сборной Коломны. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Матч пройдет на катке на Советской площади. Его откроет мастер-класс от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова. Также в программе конкурсы для зрителей и розыгрыш призов с автографами спортсменов.
Игра пройдет в рамках проекта «Выходи во двор», который стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.