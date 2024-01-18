Легенды хоккея сыграют со сборной жителей Коломны

Команда «Легенды хоккея» в выходные сыграет с любительской сборной Коломны. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Матч пройдет на катке на Советской площади. Его откроет мастер-класс от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова. Также в программе конкурсы для зрителей и розыгрыш призов с автографами спортсменов.

Игра пройдет в рамках проекта «Выходи во двор», который стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.