Легенды хоккея сыграют в подмосковном Солнечногорске

Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона, мероприятие пройдет в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На лед катка на Советской площади выйдут такие знаменитости, как Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Алексей Терещенко и другие. В роли тренера выступит великий Александр Якушев.

Для всех желающих будет организован мастер-класс. Напомним. проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Всего в сезоне 2023/2024 планируется провести десять матчей.