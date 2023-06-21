«Легко переобуваются»: минкультуры Украины «пощадило» Виктора Цоя

«Как они легко переобуваются. Запрещают и разрешают то, что выгодно»; «То есть когда они разрушают памятники Гагарину, Пушкину и другим русским, то это правильно. А ведь Пушкин умер точно раньше Цоя и, по их логике, не был гражданином России»; «Еще больше удивляюсь логике украинских ведомств, которые пытаются искоренить все русское», — прокомментировали новость юзеры.