«Легко переобуваются»: минкультуры Украины «пощадило» Виктора Цоя
Россияне обвинили Киев в лицемерии после того, как на Украине объявили «амнистию» Цою
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Министерство культуры Украины официально разрешило исполнять песни Виктора Цоя. Так ведомство ответило на запрос издания «Украинские новости».
Министерство объяснило «амнистию» солиста группы «Кино» тем, что он не угрожает «национальной безопасности Украины». Якобы Цой, раз он умер в 1990 году, не был гражданином Российской Федерации, которая существует с 1991 года. Следовательно, его творчество запрещать не нужно.
«Как они легко переобуваются. Запрещают и разрешают то, что выгодно»; «То есть когда они разрушают памятники Гагарину, Пушкину и другим русским, то это правильно. А ведь Пушкин умер точно раньше Цоя и, по их логике, не был гражданином России»; «Еще больше удивляюсь логике украинских ведомств, которые пытаются искоренить все русское», — прокомментировали новость юзеры.
Ранее поляки осквернили память украинской армии.