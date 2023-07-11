Легкоатлетка Семеня выиграла в ЕСПЧ дело о дискриминации из-за высокого уровня тестостерона

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня выиграла апелляцию в Европейском суде по правам человека по делу о недопуску к соревнованиям из-за высокого уровня тестостерона.

Ранее спортсменка из ЮАР проиграла апелляцию в Спортивном арбитражном суде. Она обратилась в него после того, как World Athletics запретила выступать на международных соревнованиях легкоатлеткам с повышенным уровнем тестостерона.

Пока непонятно, приведет ли решение ЕСПЧ к разрешению Семени соревноваться с женщинами.

Кастер Семеня выиграла Олимпийские игры 2012 и 2016 годов на дистанции 800 метров. В этой же дисциплине она трижды побеждала на чемпионатах мира.

Явное превосходство Семени над соперницами побудило легкоатлетическую федерацию провести медицинское исследование, которое выявило, что спортсменка «не является женщиной на 100%» – у нее слишком высокое содержание мужских гормонов.