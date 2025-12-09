Американский журнал Time удостоил Леонардо Ди Каприо почетного титула «Артист года». Редакторы издания подчеркнули, что даже после трех десятилетий карьеры интерес к звезде не угасает.

Популярное издание Time вновь обратило внимание на Леонардо Ди Каприо, присвоив ему звание главного артиста уходящего года. Редакция объяснила свой выбор непреходящей значимостью актера для мировой культуры.

Отмечается, что несмотря на обладание «Оскаром» и шесть других номинаций на премию, главной заслугой Ди Каприо стала его уникальная способность оставаться востребованным на протяжении 30 лет. По мнению журналистов, публика желает видеть его на экране сейчас даже сильнее, чем в начале карьеры.

Актер, чья фильмография включает культовые работы от «Титаника» до «Острова проклятых» и «Выжившего», продолжает выбирать проекты, формирующие киноафишу. Его умение сочетать коммерческий успех с авторским кино стало эталоном для современного Голливуда.

