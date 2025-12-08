Публичное обещание Долиной вернуть деньги сравнили с телесудом

Народная артистка России Лариса Долина недавно появилась в телеэфире, где публично пообещала вернуть крупную сумму — 112 млн рублей — покупательнице своей недвижимости Полине Лурье. Однако, по мнению депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, такие заявления с экрана не могут заменить официального решения суда и лишь отвлекают общественность от реальных правовых процедур. Об этом сообщает NEWS.ru.

Иванов, возглавляющий движение «Россия Православная», сравнил этот эфир с печально известными телеформатами прошлого, где споры решались в студии, а не в зале суда. Он подчеркнул, что подобные «телевизионные спектакли» глубоко чужды принципам правового государства, где для защиты интересов граждан существуют специальные институты. Любая попытка упростить или заменить всестороннее рассмотрение дела публичным обещанием, по его словам, подрывает сами основы законности и порядок.

Депутат обратил внимание на более серьезную проблему — использование медиапространства для давления на правосудие или формирования предвзятого общественного мнения. Подобные действия, как отметил Иванов, сеют недоверие к государственным институтам и наносят ущерб авторитету независимого суда, который должен оставаться свободным от внешнего влияния.

Таким образом, публичное обсуждение имущественных споров на телевидении, несмотря на кажущуюся открытость, может нести в себе риски для правовой культуры. Иванов призвал довериться профессионализму судебной системы, а не подменять ее телевизионными представлениями, ведь вера в силу закона — основа доверия граждан к государству.

Ранее сообщалось, почему суд встал на сторону обманутой Долиной, а не Лурье.