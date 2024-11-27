В Голливуде скоро может стать на одного холостяка меньше. В социальных сетях журнала DeuxMoi сообщается о том, что актер Леонардо Ди Каприо сделал предложение 26-летней модели Виттории Черетти.

Поклонники актера были удивлены данной новостью, так как Ди Каприо известен как заядлый холостяк, в жизни которого бывают лишь краткосрочные романы с моделями младше 25 лет, а его нынешней избраннице исполнилось 26 лет.

Фанаты сомневаются в решении Леонардо покончить с холостой жизнью, но все же поздравляют актера с помолвкой.

Сам Ди Каприо пока никак не прокомментировал данную информацию.

Ранее сообщалось о том, что Бузова готова выйти замуж за Леонардо Ди Каприо.