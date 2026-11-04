Лужа крови на потолке позволила россиянке установить смерть соседа с верхнего этажа

Представители правоохранительных органов, прибывшие на вызов в Северодвинск, сообщили местной жительнице Анастасии, что в квартире над ней, вероятнее всего, было совершено убийство. Об этом девушка рассказала ИА Регнум.

По данным издания, жуткая история началась 3 ноября, когда Анастасия обратила внимание на странное натяжение на потолке. Поверхность провисла под весом непонятной жидкости, которая источала крайне неприятный запах. Образовавшийся пузырь быстро увеличивался в размерах, а вскоре стал приобретать красный оттенок. Девушка быстро поняла, что это кровь.

«Ничего необычного. Я услышала, что у нас что-то капает в квартире, поначалу даже не поняла, откуда исходит звук, но когда посмотрела на потолок и увидела, как много жидкости в нем скопилось, сразу все поняла — все из-за соседа сверху. Скоро появился странный запах, и я сразу же побежала наверх. Вызвала скорую, полицию и, когда наконец-то попала в квартиру, меня аж в ужас бросило, на полу все было в крови и моче, представляете, все это тоже находится в моем потолке. Я впервые увидела труп своими глазами, он лежал в луже крови», — рассказала Анастасия.

По информации издания, Анастасия практически не сомневалась, кто стал виновником происшествия — этажом выше жил мужчина, с которым у нее регулярно возникали конфликты. Другие обитатели дома подтвердили, что сосед злоупотреблял спиртным, часто заливал чужие квартиры и не давал спать по ночам. Девушка попыталась поговорить с ним и постучала в дверь, однако ей никто не открыл. Пока она стояла на пороге, кровавый пузырь у нее над головой продолжал раздуваться.

«Наш сосед алкаш, ранее он нас топил, и я подумала, что он в очередной раз топит. Он постоянно падал со своей кровати с бутылками, был ужасный грохот. Видимо, в этот раз он упал окончательно. Рассматривают вариант убийства, так как к нему друзья собутыльники захаживали», — говорит женщина.

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