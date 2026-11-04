Таксист дождался пассажирку у подъезда и потребовал компенсацию за отмененный заказ

Попытка сэкономить на поездке обернулась для 21-летней жительницы Воронежа настоящим испугом. Девушка отменила заказ такси ради более выгодной цены, однако первый водитель решил выяснить с ней отношения лично и потребовал компенсацию, сообщил ИА Регнум.

По информации издания, инцидент произошел утром 3 ноября в Воронеже. 21-летняя Анастасия (имя изменено) заказала такси, чтобы доехать до места учебы, но по пути увидела в другом приложении более выгодное предложение. Девушка отменила поездку и вызвала другую машину. Когда она вышла из подъезда, ее уже ждал первый водитель — мужчина решил выяснить отношения из-за отмененного заказа.

«Он требовал компенсацию, чтобы я перевела ему деньги на карту за отмену заказа. Я ему объясняла, если бы я действительно отменила поездку слишком поздно, система сама автоматически списала бы с меня штраф. Раз никаких штрафов и удержаний не было, значит, я ничего не должна водителю», — рассказала Анастасия.

По словам Анастасии, таксист разговаривал с ней на повышенных тонах и вел себя агрессивно. Он отчитал пассажирку за то, что она предпочла другого водителя с более низкой ценой, и потребовал компенсацию за потраченное время и топливо. Момент конфликта попал на видео, которое девушка передала в редакцию.

«Я позвонила своему молодому человеку, объяснила ситуацию, он сам поговорил с таксистом. В итоге он перевел таксисту деньги. Я не считаю, что он должен был это делать, но не хотелось больше продолжать этот конфликт», — рассказала Анастасия.

В беседе с ИА Регнум Анастасия призналась, что сильно испугалась. Она пыталась урегулировать ситуацию мирно, но мужчина продолжал кричать и настаивал на выплате.

«Я не понимаю за что водитель так со мной разговаривал и почему решил вот так меня "проучить", почему ему захотелось как-то меня воспитывать, совершенно незнакомого человека. Видимо хотел реализовать какие-то личные амбиции, если у него это получилось, я за него рада», — рассказала Анастасия.

Водитель такси Денис, в свою очередь, объяснил ИА Регнум, что хотел лишь указать девушке на ошибку. Он уверен: клиенты не должны заказывать несколько машин одновременно и затем отменять их по своему желанию.

«Если на каждый заказ ездить впустую, пока они там будут играться, простите, это уже будет не работа. Им-то выгодно, пока машина едет, они другую заказывают, чтобы на ₽100 дешевле была. Пассажиры делают все, чтобы максимально выгодно уехать. А мы, водители, для них не удел, понимаете? Просто поймите, если все утро вот так по три, по четыре, по пять, по шесть заказов ездишь впустую, если не говорить людям об этом, они завтра будут говорить: "Почему вы мне ковровую дорожку не постелили?" Так быть не должно!», — заявил ИА Регнум Денис.

Водитель отметил, что не преследовал цель как-то испугать девушку, а лишь хотел разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ИИ проверил более 63 тыс. заявлений на получение разрешения на такси.