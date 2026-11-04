Вода во время еды портит пищеварение? Врач Пехотина поставила точку в популярном споре

Одни спокойно запивают обед стаканом воды, другие терпят жажду до конца трапезы, опасаясь испортить пищеварение. Популярное убеждение гласит, что жидкость разбавляет желудочный сок и мешает переваривать пищу. Однако физиология пищеварительной системы работает иначе. Почему вода не нарушает работу желудка, кому все-таки стоит ограничить питье во время еды и как правильно ориентироваться на сигналы организма, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина.

По словам специалиста, здоровому человеку не нужно отказываться от воды во время завтрака, обеда или ужина. Распространенное мнение о том, что жидкость снижает концентрацию желудочного сока и нарушает пищеварение, не имеет физиологического обоснования. Дело в том, что желудок самостоятельно регулирует выработку соляной кислоты и пищеварительных ферментов в зависимости от поступления пищи.

«Вода не выключает эти механизмы и не препятствует нормальному расщеплению питательных веществ», — объяснила гастроэнтеролог.

Более того, жидкость помогает размягчать пищу и облегчает ее продвижение по пищеварительному тракту. Поэтому привычка запивать еду обычной водой сама по себе не представляет опасности для здоровья. Несмотря на отсутствие общего запрета, универсальной нормы количества воды за один прием пищи нет.

«Ориентироваться стоит прежде всего на собственные ощущения. Если большой объем жидкости во время еды вызывает переполнение желудка, дискомфорт или усиливает симптомы рефлюкса, можно пить небольшими глотками или переносить основную часть питья на другое время», — посоветовала Пехотина.

Таким образом, отказываться от стакана воды за обедом ради сохранения пищеварения здоровому человеку не нужно. Гораздо важнее соблюдать комфортный питьевой режим, не заставлять себя выпивать большие объемы жидкости и учитывать особенности собственного организма.