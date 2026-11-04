Разработка ЦИТО: вживление импланта в кость обеспечит постоянное ношение
Первые пациенты получили неснимаемые экзопротезы от ЦИТО
В России стартовало практическое применение инновационных неснимаемых экзопротезов для постоянного ношения. Первыми пациентами, прошедшими процедуру, стали подопечные Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО), входящего в состав госкорпорации «Ростех». Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает агентство «ТАСС».
Технология экзопротезирования (остеоинтеграции) основана на вживлении металлического импланта непосредственно в костную ткань. Через специальный переходник к нему крепится сам экзопротез, что позволяет пациентам носить конструкцию на постоянной основе без использования стандартных приемных гильз. Мурашко подчеркнул высокую актуальность данных разработок в рамках программы протезирования и реабилитации ветеранов специальной военной операции. Специалисты ЦИТО обеспечивают полный цикл помощи, включая высокотехнологичное ортопедическое лечение и психотерапевтическую поддержку.