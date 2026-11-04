Угроза БПЛА: Губернатор Хоценко призвал жителей Омской области к осторожности

На территории Омской области 4 ноября в 15:04 по московскому времени введена режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в мессенджере MAX со ссылкой на оперативные данные Министерства обороны РФ, передает агентство «РИА Новости».