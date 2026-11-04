Угроза БПЛА: Губернатор Хоценко призвал жителей Омской области к осторожности
Жителей Омской области попросили укрыться в помещениях из-за атаки БПЛА
На территории Омской области 4 ноября в 15:04 по московскому времени введена режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в мессенджере MAX со ссылкой на оперативные данные Министерства обороны РФ, передает агентство «РИА Новости».
Глава региона призвал жителей строго соблюдать необходимые меры предосторожности, по возможности покинуть открытые участки улиц и укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон. Экстренные службы области переведены в режим повышенной готовности, власти просят граждан отслеживать официальные уведомления и сохранять спокойствие.