Угроза БПЛА: Губернатор Хоценко призвал жителей Омской области к осторожности

Жителей Омской области попросили укрыться в помещениях из-за атаки БПЛА

Общество

На территории Омской области 4 ноября в 15:04 по московскому времени введена режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в мессенджере MAX со ссылкой на оперативные данные Министерства обороны РФ, передает агентство «РИА Новости».

Глава региона призвал жителей строго соблюдать необходимые меры предосторожности, по возможности покинуть открытые участки улиц и укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон. Экстренные службы области переведены в режим повышенной готовности, власти просят граждан отслеживать официальные уведомления и сохранять спокойствие.

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