Энергетические ограничения: Школьники Севастополя выйдут на учебу в понедельник

В Севастополе приняли решение продлить школьные каникулы на два дня из-за сохраняющихся ограничений в энергосистеме города. Учебный процесс возобновится в понедельник, 9 ноября. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, передает информационное агентство « ТАСС ».

Причиной введения ограничений стали последствия ночного удара по объектам энергетической инфраструктуры России, зафиксированного в ночь на 4 ноября по данным Минэнерго РФ. В результате атаки произошло временное отключение света в ряде районов Республики Крым и Севастополя, аварийные бригады ведут восстановительные работы. Оперативный штаб региона постановил объявить 5 и 6 ноября неучебными днями для школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования.

Детские сады продолжают работу в штатном режиме. Как уточнил губернатор, в дошкольных учреждениях, которые пока не оснащены автономными генераторами, в случае отключения электроэнергии организуют питание воспитанников с помощью сухих пайков.