Цифровой классик: ИИ-Достоевский из студии RT раскритиковал уехавших из РФ

Телеканал RT опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, в котором сгенерированный с помощью искусственного интеллекта русский классик Федор Достоевский из виртуальной студии рассуждает о людях, покинувших Россию. Цифровой аватар писателя дает жесткую оценку эмиграции и называет отъезд из страны предательством. Об этом сообщает RT .

В ролике ИИ-Достоевский заявляет, что уехавшие граждане — это «отрицатели и вечные западники», которые предпочли «хлеб да свободу» за границей, однако на самом деле выбрали «рабство души перед чужим Богом».

По словам сгенерированного персонажа, уехавшие испугались жертвы и любви, которых требует родная земля, а их сердца «очерствели под влиянием чужих доктрин». Текст монолога и сам визуальный образ писателя полностью созданы с помощью нейросетей.