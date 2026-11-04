Купили землю под дом, а платят кредит за лес: 90 семей в Самаре могут остаться без участков

Baza: в Самаре у 90 семей отбирают участки по «схеме Долиной» из-за ошибки

Общество

В Самарской области владельцы земельных участков в районе Студеного Оврага могут лишиться земли, купленной под строительство домов. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, с аналогичной проблемой могли столкнуться не менее 90 собственников. Люди приобретали участки для ИЖС, однако приступить к стройке не успели, при этом кредиты за покупку семьи продолжают выплачивать.

Основание требований — происхождение земли. По позиции прокуратуры, участки сформировали на территории лесничества, а необходимых согласований для их передачи не было. Покупатели возражают: в ЕГРН значились земли населенных пунктов с разрешением на индивидуальное жилищное строительство, поэтому о нарушениях прежних лет они знать не могли. В мае пресс-служба Самарского областного суда сообщала о 72 исках природоохранного прокурора по участкам в районе Студеного Оврага — все они поступили 24 апреля 2026 года.

Спор выходит далеко за пределы одного поселка. Рослесхоз сообщал о возвращении в федеральную собственность 8,1 тысячи гектаров самарских лесов, которые выбыли из нее на основании судебного решения 2009 года без согласования с ведомством. В августе 2025-го областной суд признал недействующим генплан Самары в части включения спорных лесных участков в городские границы. Некоторые собственники уже пытались обжаловать изъятие, однако 7 сентября Самарский областной суд оставил без удовлетворения жалобу Ирины Налитовой, купившей участок на торгах в декабре 2021 года: ее защита настаивала на добросовестности покупки и пропуске срока исковой давности.

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