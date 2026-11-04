Фейк о хакерах: Аналитик Муртазин призвал не верить в «цифровой апокалипсис»

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал распространяющуюся в социальных сетях информацию о якобы готовящейся масштабной хакерской атаке на банковскую систему и отключении мирового интернета на три месяца 17 ноября. Эксперт призвал не поддаваться панике и назвал подобные публикации типичной попыткой запугать аудиторию. Об этом сообщает информационная служба « Вести ».

По словам Муртазина, популярность подобных фейковых прогнозов держится исключительно на человеческом страхе перед глобальными катастрофами. Он сравнил текущие слухи с паникой вокруг «ошибки 2000 года», которая в итоге так и не материализовалась. Эксперт подчеркнул, что никакой цифровой катастрофы 17 ноября не произойдет и верить подобным предсказаниям не стоит.

Фоном для всплеска слухов стала реальная кибератака на крупнейшую криптовалютную биржу Binance, в результате которой злоумышленники похитили активы на сумму 6,34 млрд долларов. В компании раскрыли детали инцидента: атака оказалась многоэтапной кампаниями с применением фиктивных собеседований при приеме на работу, компрометацией внутренних инструментов ИИ и скомпрометированных устройств сотрудников.