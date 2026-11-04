Фейк о хакерах: Аналитик Муртазин призвал не верить в «цифровой апокалипсис»

Аналитик Муртазин призвал не верить в «цифровой апокалипсис»

Общество

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин прокомментировал распространяющуюся в социальных сетях информацию о якобы готовящейся масштабной хакерской атаке на банковскую систему и отключении мирового интернета на три месяца 17 ноября. Эксперт призвал не поддаваться панике и назвал подобные публикации типичной попыткой запугать аудиторию. Об этом сообщает информационная служба «Вести».

По словам Муртазина, популярность подобных фейковых прогнозов держится исключительно на человеческом страхе перед глобальными катастрофами. Он сравнил текущие слухи с паникой вокруг «ошибки 2000 года», которая в итоге так и не материализовалась. Эксперт подчеркнул, что никакой цифровой катастрофы 17 ноября не произойдет и верить подобным предсказаниям не стоит.

Фоном для всплеска слухов стала реальная кибератака на крупнейшую криптовалютную биржу Binance, в результате которой злоумышленники похитили активы на сумму 6,34 млрд долларов. В компании раскрыли детали инцидента: атака оказалась многоэтапной кампаниями с применением фиктивных собеседований при приеме на работу, компрометацией внутренних инструментов ИИ и скомпрометированных устройств сотрудников.

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