Лепс и Shaman устроили концерт в пробке на Крымском мосту

Артисты из России, Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, и Григорий Лепс оказались в транспортном заторе на Крымском мосту вместе с другими автомобилистами. Они вышли из своих машин и организовали импровизированный концерт прямо на дороге. Момент выступления был запечатлён на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «Крымский мост | Новости Крыма».

В четверг, 7 августа, утром на Крымском мосту собралось более трех тысяч автомобилей. Заторы образовались как с таманской стороны, так и с керченской. Время ожидания в пробках составляло от трёх до пяти часов. Причиной заторов стало ночное закрытие моста на пять часов по соображениям безопасности.

«Shaman и Лепс дают концерт тем, кто стоит в пробке у Крымского моста», — говорится в сообщении оперштаба моста.

Артисты двигались в такт мелодии, доносившейся из автомобиля, а вокруг них собралась группа зевак.