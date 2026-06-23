«Мы вернем детей домой». Крымские лагеря массово закрываются на всё лето

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил о временном прекращении заездов в детские лагеря на полуострове. Соответствующее распоряжение опубликовано на его странице в канале в мессенджере «Макс».

С 11:00 22 июня и вплоть до 1 сентября на территории региона вводится мораторий на бронирование мест, расселение и прием организованных групп несовершеннолетних как в профильных оздоровительных учреждениях, так и в прочих объектах размещения, где запланированы детские туристические или досуговые мероприятия.

Аксенов подчеркнул, что вынужденная мера направлена на усиление безопасности детей, и попросил родителей и организаторов с пониманием отнестись к введенным ограничениям.

В Министерстве просвещения РФ оперативно отреагировали на ситуацию: всем пострадавшим детям будут предложены альтернативные варианты организации летнего отдыха. Воспитанников международного детского центра «Артек» уже начали отправлять по домам, а их сопровождение на всех этапах координируют сотрудники спецслужб. Для урегулирования текущих вопросов, возникших из-за остановки работы лагерей, сформирован специальный оперативный штаб.

Ранее сообщалось о том, что россияне начали отказываться от поездок в Крым из-за цен и бензина.