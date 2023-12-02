Летевший в Челябинск самолет с хоккеистами ЦСКА экстренно посадили в Екатеринбурге

Экипаж борта с хоккеистами московской команды ЦСКА был вынужденно принять решение об экстренной посадке в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе команды, причиной произошедшего стала непогода.

Отмечается, что армейцы летели в Челябинск на матч очередного тура КХЛ с местным «Трактором». Сейчас игроки в аэропорту Кольцово ждут разрешения авиаслужб на вылет по ранее намеченному маршруту.

«В Челябинск добираемся с приключениями! Из-за непогоды в аэропорту Челябинска — самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге», — пишет официальный аккаунт «ХК ЦСКА Москва».

Игра между ЦСКА и «Трактором» должна пройти завтра в воскресенье, 3 декабря, в 15:00 по мск.