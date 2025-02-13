Летние юнармейские игры пройдут в детском центре «Орленок»

«Летние юнармейские игры» пройдут на базе Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае в период с 30 мая по 19 июня 2025 года. Мероприятие организует ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в рамках реализации федерального проекта «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» нацпроекта «Молодежь и дети».

Принять участие в конкурсном отборе могут члены движения в возрасте от 12 до 16 лет, у которые есть высокие результаты в спортивной деятельности; которые занимаются в спортивных школах и секциях по легкой атлетике, плаванию, футболу, волейболу, баскетболу; имеют знак ГТО, спортивный разряд или звания мастера спорта или кандидата в мастера спорта.

Подать заявку можно до 10 апреля через автоматизированную информационную систему. Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 22 апреля.