Летний беговой сезон открывается в Подмосковье
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Масштабное открытие летнего бегового сезона состоится в Подмосковье на этих выходных, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие проведут на территории Раменского ипподрома. В нем будут участвовать представители коневодческой индустрии и любители конного спорта и бега.
В программе — парад участников, конное шоу, а также восемь заездов. Лучших наездников ждут призы.
На территории проведения мероприятия будут работать пять фудтраков с подмосковной продукцией. Их установят в рамках проведения акции «Есть свое».