Летний беговой сезон открывается в Подмосковье

Масштабное открытие летнего бегового сезона состоится в Подмосковье на этих выходных, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие проведут на территории Раменского ипподрома. В нем будут участвовать представители коневодческой индустрии и любители конного спорта и бега.

В программе — парад участников, конное шоу, а также восемь заездов. Лучших наездников ждут призы.

На территории проведения мероприятия будут работать пять фудтраков с подмосковной продукцией. Их установят в рамках проведения акции «Есть свое».