Жители Подмосковья выкладывают в соцсетях фото необычного природного явления. На поверхности водоемов, которые покрыты густым слоем зеленой ряски, стали возникать загадочные узоры, напоминающие сложные витиеватые лабиринты. Такие следы не могут оставить ни водоплавающие птицы, ни рыбы. Корреспондент REGIONS разбирался в этой загадке.

Очевидцы отмечают, что таинственная графика появляется именно ночью. Увидеть неповрежденные «картины» можно рано утром, пока другие обитатели водоемов еще спят. Рисунки никогда не повторяются и могут сохранять форму в течение всего дня.

Разгадку тайны водных лабиринтов предоставили сотрудники национального парка «Лосиный остров». Как выяснилось, за созданием этих природных узоров стоит известный житель подмосковных заповедников — ондатра.

«Ночью в поисках сочной растительности этот околоводный грызун активно перемещается по заводи. Вес тела ондатры создает ощутимое давление на воду, из-за чего мелкие плавающие растения частично погружаются и раздвигаются в стороны, формируя на зеленом ковре четкие витиеватые дорожки», — пояснили в пресс-службе национального парка.

Орнитологи и специалисты по наблюдению за дикой природой называют процесс расшифровки зеленых дорожек увлекательным занятием, похожим на чтение захватывающей книги. Опытные следопыты без труда определяют по конфигурации линий, чем именно занимался зверек в темное время суток.

Плавные, ровные полосы, по мнению специалистов, свидетельствуют о том, что ондатра не спеша плыла по своим делам либо направлялась обратно в свое жилище. А вот прерывистые дуги, резкие изломы и запутанные петли остаются в тех местах, где грызун совершал резкие маневры — например, нырял за добычей или уходил от ночного хищника.

Ранее сообщалось, что жители Новокузнецка выложили в соцсеть видео медведя в черте города.