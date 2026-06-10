Жителям Иркутской области временно закрыли доступ в леса из-за опасной ситуации

В Иркутской области с 10 по 30 июня действует временный запрет на посещение лесов. Ограничения введены на фоне жаркой погоды, высокого риска возгораний и действия особого противопожарного режима. Об этом сообщается в Telegram-канале портала IrCity.ru, передает Газета.ру.

Власти региона ввели дополнительные меры безопасности

В Иркутской области временно ограничили доступ граждан в лесные массивы. Соответствующие меры будут действовать с 10 по 30 июня.

Решение принято в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, которая повышает вероятность возникновения природных пожаров. Приказ об ограничениях подписал министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Запрет действует при высоком уровне пожарной опасности

Ограничения распространяются на все 37 лесничеств области в периоды, когда устанавливаются IV и V классы пожарной опасности.

При более низких показателях — от I до III класса — посещение лесов остается разрешенным. Таким образом, действие запрета будет зависеть от текущей пожарной обстановки на конкретных территориях.

Нарушителям грозят крупные штрафы

За несоблюдение введенных ограничений предусмотрена административная ответственность. Для граждан размер штрафа может достигать 60 тыс. рублей.

Юридическим лицам грозят санкции в размере от 100 тыс. до 2 млн рублей.

На въездах в леса появятся ограничения

Для контроля за соблюдением запрета руководителям лесничеств поручено организовать дополнительные меры безопасности. В частности, планируется перекрытие лесных дорог, а также создание контрольно-пропускных пунктов на въездах в лесные зоны.

Власти рассчитывают, что такие меры помогут снизить риск возникновения лесных пожаров в период повышенной опасности.