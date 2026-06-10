Ученый рассказал, почему загадочное природное явление станет встречаться чаще

С середины июня в ряде регионов России может увеличиться количество случаев появления шаровых молний. По словам академика РАН Владимира Бычкова, это связано с ожидаемым ростом грозовой активности, предупредил он в беседе с НСН

Ученый связал рост числа шаровых молний с грозами

С середины июня в России может участиться появление шаровых молний. Об этом сообщил научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАН Владимир Бычков.

По его словам, вероятность возникновения этого редкого атмосферного явления напрямую зависит от количества гроз. В связи с прогнозируемой грозовой активностью 12–13 июня риск появления шаровых молний возрастет.

Когда и где чаще наблюдается явление

Специалист отметил, что шаровые молнии чаще фиксируются в северной части Европы. В европейской части России они наиболее вероятны во второй половине дня, преимущественно после 14 часов.

Наиболее благоприятным периодом для их возникновения считаются летние месяцы — июнь, июль и август, когда грозы происходят особенно часто.

Причиной могут стать не только природные факторы

По словам ученого, шаровые молнии способны образовываться после мощных электрических разрядов, в том числе связанных с ударами молний в линии электропередачи и другое высоковольтное оборудование.

Кроме того, возникновение подобных явлений может быть связано с деятельностью человека. В отдельных случаях опасные ситуации возникают при работе сложной техники и электрооборудования, где происходят сильные электрические разряды или короткие замыкания.