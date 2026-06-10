Работники «Мострансавто» планируют за день раздать пассажирам около 600 бутылок питьевой воды

Пассажирам общественного транспорта Подмосковья продолжают раздавать питьевую воду. Работники АО «Мострансавто» за день планируют раздать около 600 бутылок, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

К акции также присоединились сотрудники ЦППК и МТППК — воду раздают на вокзалах в столице и на станциях Железнодорожная, Подольск и Раменское в Подмосковье.

Мобильные пункты раздачи воды были организованы так, чтобы не мешать пассажирам входить и выходить из транспортных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Сбер внедрит оплату проезда по геопозиции в транспорте региона.