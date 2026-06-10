Сарик Андреасян проиграл суд Николаю Картозии по делу о распространении лжи

Российский продюсер и шоумен Николай Картозия выиграл судебное разбирательство против режиссера Сарика Андреасяна, пишет «Газета.Ru». Суд признал его виновным в распространении ложных сведений в адрес Картозии. Решением суда с режиссера взыскали 100 тысяч рублей.

Сам Картозия заявил, что не оставит эти деньги себе. Он намерен перечислить полученную сумму студентам киноколледжа, которые изучают творчество Андрея Тарковского.

«Таким образом, Андреасян сделает вклад в развитие российского кино», — иронично заметил продюсер.

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Конфликт между Андреасяном и студентами, а также последующее судебное разбирательство с Картозией, начались еще в марте. Тогда режиссер посетил Московскую международную киношколу, где у него произошла перепалка с учащимися. В ходе дискуссии Андреасян позволил себе резкие высказывания. Он заявил, что «ненавидит Тарковского и авторские ленты», а самого классика назвал «диссидентом и предателем Родины». Кроме того, режиссер усомнился в качестве современного кинообразования.

Эти слова вызвали широкий общественный резонанс. Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев даже предложил отозвать государственное финансирование фильмов Андреасяна, которые субсидируются Министерством культуры и Фондом кино.

Позже сам режиссер попытался сгладить ситуацию. Он принес извинения за грубое общение, но при этом возложил ответственность за конфликт на студентов.

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