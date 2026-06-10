Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» будут использовать роботизированный аппарат для подводного поиска
Робот будет помогать водолазам ГКУ МО «Мособлпожспас» в поисках под водой
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» будут использовать телеуправляемый аппарат для подводного поиска. Тестирование робота уже провели.
Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) был разработан российской компанией «Подводная робототехника» совместно с Институтом океанологии им. Ширшова Российской академии наук.
Робот будет использоваться для осмотровых и поисковых операций, а также извлечения предметов со дна водоема. Он управляется оператором с борта судна и с берега.
Аппарат может работать в труднодоступных местах. Он оснащен эхолотом кругового обзора и модулем позиционирования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что три компании запустят производство роботов в ГИП «Титан».