Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» будут использовать роботизированный аппарат для подводного поиска

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» будут использовать телеуправляемый аппарат для подводного поиска. Тестирование робота уже провели.

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) был разработан российской компанией «Подводная робототехника» совместно с Институтом океанологии им. Ширшова Российской академии наук.

Робот будет использоваться для осмотровых и поисковых операций, а также извлечения предметов со дна водоема. Он управляется оператором с борта судна и с берега.

Аппарат может работать в труднодоступных местах. Он оснащен эхолотом кругового обзора и модулем позиционирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что три компании запустят производство роботов в ГИП «Титан».