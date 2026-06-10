По мнению эксперта, инвесторы замерли в ожидании действительно весомых и четких сигналов относительно того, как будут развиваться геополитические события дальше. Только такие новости способны дать толчок к образованию полноценного устойчивого движения рынка.

По данным аналитика, дополнительным грузом на ситуацию ложится неспешное снижение ключевой ставки и укрепление национальной валюты. Эти факторы практически полностью гасят интерес участников рынка к проведению каких-либо операций. В подобной обстановке крайне высокого уровня неопределенности следует проявлять максимальную осмотрительность при любых торговых действиях.

«Вчера. Индекс МосБиржи, несмотря на высокую волатильность, закончил день безрезультатно и потерял всего 0,03% с учетом дополнительных торговых сессий. На рынке получилась ожидаемая передышка после резкого падения в последние дни», — сообщили Финансы Mail.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи рухнул ниже 2500 пунктов впервые с ноября.

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