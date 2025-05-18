Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории мирового футбола

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила Льва Яшина лучшим голкипером в истории футбола. Об этом стало известно из сообщения на сайте спортивной организации.

Вслед за советским прославленным вратарем вторым в списке оказался итальянец Джанлуиджи Буффон. Третью строчку занял представитель Германии Мануэль Нойер.

В число десяти лучших также вошли Икер Касильяс из Испании, Гордон Бэнкс из Англии, Петр Чех из Чехии, Дино Дзофф из Италии, Зепп Майер из Германии. Замкнули десятку рейтинга Рикардо Самора из Испании и Оливер Кан из Германии.

Напомним, Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, пятикратный чемпион СССР и победитель Кубка европейских наций 1960-го. Он является единственным вратарем в истории, который получил «Золотой мяч» (1963).

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