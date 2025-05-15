Роналду пятый раз в карьере возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Криштиану Роналду, футболист из Португалии, представляющий команду «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, в третий раз подряд и пятый раз в своей карьере стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира, составленного Forbes.

Сообщается, что заработок 40-летнего нападающего достиг отметки в 275 млн долларов.

Десять наиболее высокооплачиваемых спортсменов за год в сумме заработали 1,4 миллиарда долларов. И это уже второй год подряд, когда доход всех участников первой десятки превышает 100 млн долларов.

На второй строчке рейтинга Forbes расположился игрок «Голден Стейт» Стефен Карри, который заработал 156 миллионов долларов. Он превзошел достижение Леброна Джеймса по уровню доходов среди баскетболистов.

На третьей строчке расположился британский боксер Тайсон Фьюри, который за прошедший год дважды уступил украинцу Александру Усику и принял решение завершить свою карьеру. Его доход составил 146 млн долларов.

Ранее сообщалось, что российскую теннисистку Андрееву довели до слез несправедливостью на турнире в Риме.