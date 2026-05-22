Лев Лещенко считает песню самым точным отражением эпохи

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, чей голос знают миллионы, выступил с философским, но крайне злободневным заявлением. В беседе с ТАСС маэстро рассказал о природе песенного жанра.

По словам артиста, именно песня, а не что-то иное, является самым точным зеркалом происходящего. Он считает, что она фиксирует дух времени с такой скоростью и пронзительностью, какой не обладает ни один другой вид искусства.

В подтверждение своих слов Лещенко привел пример, который не требует дополнительных объяснений. Он назвал песню «Священная война», созданную в первые дни Великой Отечественной.

«Скажем, одна "Священная война" может закрыть тему Великой Отечественной войны. Песня тут будет более мобильной, точной для определения того времени», — заявил артист.

В этом произведении, по его мнению, уже сказано все: и боль, и гнев, и вера в Победу. Эту песню не нужно дополнять другими — она самодостаточна.

Лещенко подчеркнул, что песни — это своеобразная летопись. Они идут бок о бок с литературой, живописью и кино, но при этом обладают уникальной мобильностью. Стихи и мелодия могут родиться за несколько часов и тут же стать голосом миллионов. В этом их сила.

Отдав должное классике, Лев Валерьянович не смог промолчать о дне сегодняшнем. И его вердикт суров: среди современной музыки, особенно той, что пытается играть на патриотических струнах, «много бездарного и китча». Искренность, считает певец, подменяется здесь дешевой спекуляцией.

По мнению ветерана сцены, настоящая любовь к Родине не нуждается в громких лозунгах и излишней пафосной атрибутике. Она звучит в душе. А задача песни — раскрыть душу, а не закрывать ее на ржавый засов из штампов и пустых призывов.

