В исследовании «СЭ» учитывались только гонорары за обслуживание 240 матчей чемпионата. Кроме них, арбитры получают ежемесячный оклад в 50 тыс. руб. и премии по итогам сезона.

Больше всех заработал арбитр Кирилл Левников — 5,3 млн руб. Артем Чистяков занял второе место по гонорарам — 5,15 млн руб. Третьим стал Алексей Сухой с 4,85 млн руб.

В прошлом году лидером по заработкам был Павел Кукуян — 4,11 млн руб., который обошел Сергея Карасева и Левникова.

Чемпионат России завершился первой в истории победой «Краснодара». «Зенит» завоевал серебряные медали, ЦСКА — бронзовые.