Левников заработал больше всех арбитров в РПЛ — 5,3 млн руб. гонораров
«СЭ»: Кирилл Левников заработал больше всех арбитров в РПЛ
Фото: [ФК «Динамо» Махачкала]
В сезоне 2024/2025 Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитры заработали 89,5 млн руб., подсчитало издание «Спорт-Экспресс».
В исследовании «СЭ» учитывались только гонорары за обслуживание 240 матчей чемпионата. Кроме них, арбитры получают ежемесячный оклад в 50 тыс. руб. и премии по итогам сезона.
Больше всех заработал арбитр Кирилл Левников — 5,3 млн руб. Артем Чистяков занял второе место по гонорарам — 5,15 млн руб. Третьим стал Алексей Сухой с 4,85 млн руб.
В прошлом году лидером по заработкам был Павел Кукуян — 4,11 млн руб., который обошел Сергея Карасева и Левникова.
Чемпионат России завершился первой в истории победой «Краснодара». «Зенит» завоевал серебряные медали, ЦСКА — бронзовые.