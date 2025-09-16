Личный психолог Медведева объяснила скандальное поведение теннисиста на US Open

Медведев проиграл в пяти сетах французу Бенжамену Бонзи. В третьей партии он несколько минут спорил с судьей, который разрешил французу заново выполнить подачу из-за выбежавшего на корт фотографа. В конце матча Медведев сломал ракетку.

Дозе рассказала, что теннис провоцирует эмоциональные всплески, к которым Медведев уже привык. В то же время она обвинила СМИ в том, как они реагировали на эскапады теннисиста.

«Мне кажется важным четко разграничивать то, что сейчас обсуждается: игровой эпизод с остановкой, поломка ракетки, то, что он говорит судье на вышке? Это разные случаи. У меня сложилось впечатление, что в СМИ все было смешано и поставлено на один уровень, а это неправильно», — заявила Дозе.

Организаторы US Open оштрафовали российского теннисиста на $42,5 тыс. Это около половины гонорара, который Медведев получил за выступление на турнире.