Лидер группы «Руки вверх!» назвал неожиданных кумиров своей юности

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в беседе с Общественной Службой Новостей раскрыл, кто на самом деле формировал его вкус и творческое мышление. Оказалось, что главными вдохновителями в подростковые годы для него были вовсе не музыканты. Жуков фанател по героям голливудских боевиков: Ван Дамму, Сталлоне, Шварценеггеру. Именно эти экранные образы, харизма и несгибаемость, по признанию певца, влияли на него сильнее многих мелодий.

Из музыкантов он выделяет совершенно другую оптику: Стиви Уандера и Элтона Джона — артистов с мировым именем и уникальным почерком. Что касается российской сцены, то здесь у Жукова особое, почти священное отношение к Виктору Цою и группе «Кино». Именно их творчество он называет среди отечественных ориентиров.

Таким образом, человек, создавший саундтрек к юности миллионов в 90-е и нулевые, черпал энергию не из поп-музыки, а из киношных мускулов и героического пафоса. А в отечественной традиции для него есть лишь одна безусловная рок-звезда — Цой. При этом Жуков честно признает, что его список кумиров можно продолжать, но главный источник вдохновения так и остался в прошлом — где-то на стыке видеокассет с боевиками и винила с западными хитами.

Ранее он впервые рассказал о конфликте с «Иванушками International».