Лидер «Руки Вверх» Сергей Жуков проиграл суд по авторским правам

В судебном разбирательстве с продюсером Андреем Маликовым лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков не сумел убедить суд в своей причастности к созданию музыкальных треков из альбомов «Сделай погромче» и «Без тормозов». Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на материалы дела, касающегося спора об авторских правах на композиции «Руки Вверх».

Районный суд, рассмотрев предоставленные доказательства, постановил, что ООО «Издательство «Джем» правомерно выпустило материальные носители в 1998-1999 годах, соблюдая права авторов и исполнителей, а также указывая правообладателей фонограмм. Суд установил, что именно Маликов выступил инициатором и спонсором записи спорных фонограмм в 1998 и 1999 годах.

Поскольку истцы не предоставили сами фонограммы, информацию о правообладателях, документацию об аренде студии и оплате услуг, суд заключил, что Жуков и Потехин не доказали факт создания ими этих фонограмм.

В ходе судебного заседания свидетель, занимавшийся записью песен для альбома «Без тормозов», показал, что именно Маликов инициировал запись, согласовывал детали и оплачивал работу. Жуков, по словам свидетеля, выступал лишь как автор и исполнитель песен, но не как создатель фонограммы.

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